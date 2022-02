A hivatal egy olyan hibát vizsgál, amely 416 ezer járművet, köztük 2021-es és 2022-es Tesla Model 3-akat és Model Y-okat is érint és eddig 354 panasz érkezett hozzájuk miatta kilenc hónap alatt.

Ezek alapján az állítható tempomathoz hasonló vezetési segédletek használatakor a jármű magas sebességeken hirtelen lefékez, látszólag ok nélkül, ráadásul akár egy úton többször is, hiába volt az ügyben már egy visszahívás nemrég. Ez alapján súlyosabb a probléma, mint eddig tűnt, a Washington Post ugyanis még a hónap elején csupán 107 panaszról számolt be három hónap alatt.

A vásárlók szerint a hiba miatt nehéz megbízni a Tesla vezetési segédleteiben, ráadásul mivel az esetek gyakran autópályákon történnek, balesetveszélyesek is lehetnek. A Washington Postnak nyilatkozó biztonsági szakértő szerint a hibának közvetlen oka lehet az, hogy a Tesla mereven elutasítja a radar és lidarszenzorok használatát.

A Teslának nincs manapság szerencséje a visszahívásokkal: februárban eddig négy műszaki probléma miatt kellett szoftvert vagy hardvert módosítaniuk.

