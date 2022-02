A Toyota spanyol részlege mutatta be a Yaris GR Sport GT7 (Gran Turismo 7) Editiont, melyből csak 100 darab készül és március 4.-étől megrendelhető. A japán gyártó a Gran Turismo-sorozat egyik partnere, így mindegyik példány mellé egy PlayStation 5 és egy ingyenes Gran Turismo 7-példány is érkezik majd.

7 Fotó

Azért máshol is alakítottak a Yarison, hogy különlegesnek tűnjön. Például egy „dinamikus szürkének” nevezett árnyalatra festették és 18 colos keréktárcsákat is kapott. A Toyota Yaris GR Sport GT7 Editionön a Gran Turismo-felirat is megtalálható lesz, mindegyik példány slusszkulcsát személyre szabják, az utastérben pedig egy tábla tünteti fel az autó alvázszámát.

A Gran Turismo 7 és a PlayStation 5 mellé a vásárlók egy DualSense gamepadet és három hónapos PlayStation Plus-előfizetést is átvehetnek. A spanyol Toyota azt nem árulta el, mennyibe kerül majd a kiadás, de azt igen, hogy májusban kezdik el kiszállítani.

Bár a kérdéses Yarison ott van a GR-felirat, valójában nem a nagy teljesítményű GR Yaris az alapja, amelyért már több mint egy éve mindenki megőrül, hanem egy ötajtós modell, amelyet egy másfél literes Atkinson-ciklusú benzines motor hajt 90 lóerővel egy 80 lóerős villanymotor mellett, melyek összesen 114 lóerőt termelnek.

Mindeközben előkerült egy videó, amely azt hivatott bemutatni, milyen egy autókereskedés a kommunista Észak-Koreában. A videót itt lehet megtekinteni.