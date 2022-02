Az új Opel Astrát a gyártó még tavaly leplezte le, elsőként pedig az ötajtós, ezt

követően pedig a kombi kivitel érkezett meg, s bár már a leleplezéskor lehetett

tudni, hogy az alapmodell benzines, dízel, plug-in hibrid és tisztán elektromos

változatokban is készül, most kiderült egy újdonság is.

Nevezetesen, hogy a Sports Tourer névre keresztelt kombihoz is ugyanúgy

elérhető lesz a hajtásláncok széles palettája, beleértve a hibrid és az

elektromos kivitelt is. Magyarországon jelenleg a 110, valamint a 130 lóerős

benzines, a 130 lóerős dízel, illetve a 180 lóerős plug-in hibrid benzines Astrák

elérhetők, ám rövidesen a 225 lóerős plug-in hibrid is rendelhető lesz.

Úgy tudni, 2023 elejétől már elérhető lesz az ötajtós Astra tisztán elektromos

változata is, és valamikor 2023 második negyedévében debütálhat a kombi

változat - írja a HVG.

