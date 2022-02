A japán Mishima Daihatsu cég bemutatta a Quokka nevű lakóautót - egy apró, Ausztráliában élő erszényes állat után elnevezve. A lakóautó is meglehetősen kompakt, és a kurtafarkú kenguruhoz hasonlóan van hol rejtegetnie a dolgokat.

14 Fotó

A projekt egy Daihatsu kisbuszon alapul, de belül radikálisan áttervezték. Először is, minden fal, mennyezet és padló cédrusfával van borítva, még a beépített mikrohullámú sütő és a hűtőszekrény (mindkettő opcionálisan rendelhető) is ennek megfelelően készült. Elég komoly illata lehet. Másodszor, a fejlesztő több, a padlóba rejtett fiókot is biztosított, amelyekben parkolás közben piknikezhetünk. Az étkezőasztal is egy fülkébe van dugva, amikor nincs rá szükség.

A hátsó rész könnyen átalakítható egy 1,8 x 1,2 méteres ággyá - valamivel kisebbé, mint egy franciaágy. A Quokka alapfelszereltségként 100 amperes akkumulátorral, háztartási aljzattal és több USB-csatlakozóval rendelkezik. Az opciók között szerepel az extra szigetelés, a nagyobb kapacitású akkumulátor, a tetőn elhelyezett napelemek az akkumulátor töltéséhez és még sok más.

Az ötfokozatú kézi váltóval szerelt egyterű változat induló ára 2 579 500 jen, ami a jelenlegi árfolyamon körülbelül 6,7 millió forint. A legdrágább felszereltségi szintért ennél kb. egymillió forinttal kell többet fizetni.

Mindeközben felmérés készült arról, hány elektromos autót találni Magyarországon. A felmérés eredményeiről itt számoltunk be.