A Mazda nagyszerűen titkolja a CX-60-at, hiszen ez csak a második alkalom, hogy a vadonatúj SUV-t sikerül lefényképezni. Németországban kapták lencsevégre a végső tesztelésen, az autógyártó első plug-in hibridjének szériakarosszériája viszonylag vékony álcázás alatt rejtőzött. Úgy tűnik, hogy a cég nem fog mindent felforgatni a formatervet illetően, ami nem jelenti azt, hogy rosszul nézne ki a kocsi.

A Mazda csinálja manapság a piac talán legszebb SUV-it, és úgy tűnik, a CX-60 is egy jóképű családszállító lesz. A hátsó, borzalmas mű kipufogóvégződések nélkül azonban lehetne vonzóbb is. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a vezetőoldalon lévők azért csalókák mert nem látni a környékükön az igazit, amely a jobb oldalon van, de elrejtve a díszítések alatt. Hasonló kipufogóelrendezést már láttunk korábban is (az Audi S6 dízeles változatára gondolunk).

27 Fotó

Az ismerős külső ellenére a CX-60 teljesen más a bőre alatt. Egy újonnan kifejlesztett hátsókerék-hajtású platformon ül, amelyet hosszanti motorokkal terveztek. A logika azt súgja, hogy a hibriddel állunk szemben, hiszen a villamosított változatot több mint 300 lóerővel jelentették be. Logikus lenne, hogy a legerősebb modell négy kipufogót kapjon - még ha ez megtévesztő is.

Oké, de hol van a töltőport? A járműnek csak a jobb oldalát láthatjuk, és nincs tanksapka. A benzinesnek való vélhetően a bal oldalon van, ahogy az a kizárólag belső égésű Mazdáknál szokás. Néhány plug-in hibridnél, például a Mercedesnél a töltőport a hátsó lökhárítóban van, de itt nem ez a helyzet.

Ez azt jelenti, hogy vagy a bal első sárvédőn vagy a hűtőrácsban van. Az első forgatókönyvet kizárjuk, mivel a 2021 novemberében kiszúrt, álcázásmentes prototípuson nem ott volt. Így maradna a hűtőrács, mint az a hely, ahová a Mazda elrejtette a töltőportot, hasonlóan a Genesishez a villanyosított GV70 esetében. Nem zárjuk ki azonban annak lehetőségét sem, hogy ezt a CX-60-ast kizárólag benzinmotor hajtja.

A 2021 októberében bejelentett "nagy termékcsoport" tagja, a CX-60-nak az Egyesült Államokban CX-70 néven lesz szélesebb megfelelője. A Mazda egy nagyobb, három üléssoros CX-80-as modellen is dolgozik Európa számára, amelyet szintén felhizlal Észak-Amerikában, ahol CX-90 néven kerül majd forgalomba. Az SUV-roham mellett várhatóan néhány más modell is átáll a hátsókerék-meghajtásra, köztük a következő Mazda6.

A világ egyes részein, ahol a dízelek még mindig relevánsak, az SUV-k új hulláma a SkyActiv-D soros hathengeresre épülő plug-in hibridként kerül forgalomba. Az enyhe hibrid négyhengeres hajtásláncok mellett egy négyliteres PHEV is megjelenik majd. A CX-60-ban ugyanis egy 2,5 literes, négyhengeres benzinmotor és egy villanymotor több mint 300 lóerős teljesítményt fog produkálni.

A Mazda villamosítási tervének része az MX-30-ashoz tervezett, hatótávnövelő forgódugattyús motor is. A kis elektromos crossovert egyes országokban már most is kínálják mild-hibrid modellként, 2,0 literes benzinmotorral.

Eközben a CX-60 március 8-án debütál és még idén forgalomba kerül Európában.

