Egy lépéssel közelebb került a gyártáshoz a napenergiával működő elektromos autó, amely gyártója szerint "hónapokig" képes töltés nélkül közlekedni.

A Hollandiában tervezett és nemrégiben Olaszországban tesztelt Lightyear One napenergiával működő elektromos jármű 400 km-t tett meg egyetlen feltöltéssel, miközben állandó 130 km/órás sebességgel haladt.

Rendszeres vezetés esetén a gyártó szerint 725 km-es hatótávolság (WLTP) érhető el. A gyártó talán legnagyobb állítása azonban az, hogy a Lightyear One elméletileg "hónapokig vezethető töltés nélkül".

A 60 kWh kapacitású akkumulátor töltéséhez a napenergiát begyűjtő napelemeknek köszönhetően a Lightyear One a gyártó szerint képes hálózati töltés nélkül élni.

A One tetejét, motorháztetőjét és farát öt négyzetméternyi napelem borítja, és óránként akár 12 kilométeres hatótávolságot is képes biztosítani. Ez azt jelenti, hogy egy napsütéses nyolcórás munkanap alatt egy parkoló Lightyear One 96 km-es hatótávolságot tud összegyűjteni - ami több mint elég a legtöbb ember ingázásához.

3 Fotó

A Lightyear One gyártója azt állítja, hogy még felhős időben is körülbelül 40 km-es hatótávolságot lehet kihasználni.

A Lightyear One 60 kWh-s akkumulátora még a nap erejének kihasználása nélkül is 725 km hatótávolságot biztosít, ami a gyártó szerint a piacon kapható leghatékonyabb elektromos járművé teszi.

"Ha most más járművekkel hasonlítjuk össze, a Lightyear One másfélszer messzebbre jut, mint egy közvetlenül összehasonlítható, azonos méretű akkumulátorral rendelkező jármű" - mondta Megan Parfitt, a Lightyear One járműteszt-koordinátora.

A nemrégiben végzett 130 km/órás teszt 14,1 kWh/100 km-es értéket mutatott. Ez a szám a gyártó szerint normál vezetési körülmények között 8,3 kWh/100km-re csökken.

Ezt a hatékonyságot a Lightyear One mindössze 1315 kg-os saját tömegével érte el, ami a nagyrészt alumíniumból és szénszálas anyagokból álló konstrukciónak köszönhető.

Könnycsepp alakú karosszériáját pedig úgy tervezték, hogy a levegőben csússzon, a Lightyear One légellenállási együtthatója 0,20.

A meghajtásról négy elektromos motor gondoskodik, kerekenként egy-egy motor. Ezek együttesen 101 kW-ot és 1200 Nm-t adnak le. A Lightyear One azt mondja, hogy ötüléses szedánját nem a sebességre, hanem a cirkálásra és a hatékonyságra tervezték, és azt állítja, hogy a 0-100 km/órás sprintidő 10 másodperc körül van.

A Lightyear One Finnországban készül. Az első, Európára korlátozott szállítások várhatóan 2022 közepén kezdődnek. Az ára 150 000 euró. Mindössze 946 autó készül majd.

A vállalat már dolgozik egy megfizethetőbb, napenergiával működő elektromos járművön. A Lightyear Two 30 000 eurós ndulóárral várhatóan 2024/25-ben kerül forgalomba.

Kevés részlet ismert, azonban a globális autólízingcég, a LeasePlan nemrégiben 5000 Lightyear Twót foglalt le, hogy 1,8 millió járműből álló flottájába felvegye.

