Igen, tudjuk, hogy ez a hír most nem olyan megdöbbentő, hiszen már lehetett rá számítani az előzetes híresztelések miatt. Sajtóértesülések szerint a Mercedes minden márkakereskedésnek küldött egy emlékeztetőt arra vonatkozóan, hogy 2022 év végén nyugdíjazzák a belépőszintű A-osztály szedánt – de arról is lehet hallani, hogy a ferdehátú is kifutóban van.

December elején derült ki, hogy az AMG A35-ös kikerült a 2022-es kínálatból, mely tulajdonképpen egy logikus döntés volt a gyártó részéről. S bár a CLA-osztály a Mercedes szedán szekciójának kínálatát hivatott továbbvinni, nagy eséllyel rövidesen az ő ideje is lejár.

Az A-osztály nyugdíjazása pedig egyértelműen arra vezethető vissza, hogy egyre nagyobb teret nyernek a crossoverek, a Mercedes pedig már most is bővelkedik a kínálatban kezdve a GLA-val. Az A-osztály szedánját egyébként kifejezetten népszerűre tervezték, legalábbis szerették volna, ha így történt volna: még a Super Bowlon is szerepelt egy reklámban.

A várakozások ellenére azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és csak akkor ment jól, amikor bemutatták. Magyarul a piacra dobást követő első évben produkált szép számokat, akkoriban ugyanis 17 641 darab fogyott belőle, szemben a tavalyi év végén közölt 8108 darabbal, amit még a Mercedes sem volt hajlandó kommentálni.

