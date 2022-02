A Mercedes-Benz csoport, a korábban Daimler néven ismert vállalat még az éjjel az EQE 53 bemutatásával bővítette AMG kínálatát. Ez a teljesítményszedán elsősorban az Egyesült Államokba tart, de Európában egy kisebbik, 43-as változat is létezik. Bár lóerőben és forgatónyomatékban kevesebbet tud, azért ez a belépőszintű változat még mindig bőséges teljesítményt kínál.

Továbbra is egy villanymotor-párossal van felszerelkezve, de 469 lóerőre hangolva, míg az EQE 53 további 208 lóerőt kínál, feltéve, hogy az opcionális AMG Dynamic Plus csomaggal van felszerelve. A nyomaték tekintetében is elég nagy a különbség, hiszen a piros autó itt "csak" 858 newtonmétert tud kínálni. Ez 142 Nm csökkenés a potensebb változathoz képest.

49 Fotó

Álló helyzetből 4,2 másodpercre van szüksége a 100 km/órás sebesség eléréséhez, így 0,9 másodperccel lassabb az EQE 53-nál, emellett a végsebesség is csökkent, 240 km/h-ról 210 km/h-ra. További különbség a kettő között az AMG Dynamic Plus csomag és a 4Matic+ hiánya, mivel az alapmodell végén nem szerepel a "+". Mindkét AWD-konfiguráció teljesen variálható, de az 53-as egy továbbfejlesztett konfigurációval rendelkezik a jobb teljesítmény érdekében.

A Mercedes kiemeli, hogy a 43-as az AMG által tuningolt villanymotorokat kap, míg az 53-as teljességgel az AMG által kifejlesztett, saját tekercseléssel és speciális inverterrel felszerelt erőforrásokkal büszkélkedhet. Mivel nincs AMG Dynamic Plus csomag, ez azt jelenti, hogy nincs boost funkció sem a teljesítmény átmeneti növelésére. A vezetési módtól függően a kerekekre leadott teljesítmény akár 235 lóerő is lehet, ha a sofőr a Slippery Mode-ot választja.

Mindkét AMG EQE-modell szériafelszereltségként akár 3,6 fokos szögben állítható hátsókerék-kormányzást kap, amely csökkenti a fordulási kört és javítja a stabilitást nagyobb sebességnél. Felár ellenében a nagykategóriás EQS és az AMG GT 4-Door Coupe által használt légrugózás is rendelhető. Szintén extra a kerámiafékek jelenléte, de ezeket csak a nagyobb, 21 colos kerekekkel együtt kínálják.

A Mercedes-AMG EQE 43 európai forgalmazása várhatóan még idén megkezdődik.

