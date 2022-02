A régi időkben (két évvel ezelőtt) egy új AMG modell a Mercedestől egy újabb őrült motort jelentett, hatalmas lökettérfogattal és egy igazán mély V8-as morgással. Az elektromos energia azonban lassan felváltja a belsőégésű motorokat. A két AMG által módosított villanymotorból elérhető akár 677 lóerővel (505 kilowatt) az új Mercedes-AMG EQE azért nem igazán változtat az Affalterbachból ismert képleten. Csak egy kicsit csendesebb.

A túlzott teljesítmény továbbra is az AMG középpontjában áll, és nem csak a feszültség emeléséről van szó. Kezdjük azzal, hogy az AMG EQE a szokásos 4Matic+ összkerékhajtást kapja, két villanymotorral, amiket az AMG átalakított, új tekercseléssel, speciális inverterrel és egyéb elektrospecifikus dolgokkal, amelyek nagyobb teljesítményre teszik őket képessé. Alapkivitelben az AMG-EQE 617 lóerő kombinált teljesítményt és 950 newtonméter azonnali nyomatékot termel, de az opcionális Dynamic Plus csomag egy boost funkciót ad hozzá, amely a fent említett 677 lóerőre emeli a tétet. A forgatónyomaték szintén nő, 1001 Nm-re, bár a Mercedes szerint ez csak átmeneti.

A továbbfejlesztett EQE-ben ez az erő elég ahhoz, hogy a Race Start üzemmódban és a 90,6 kWh-s akkumulátorral 3,2 másodperc alatt érje el a 100 km/órás sebességet. A plusz energia nélkül a villamosított AMG még mindig nem olyan gyors, mint a többi, a becsült 0-100-as idő 3,4 másodperc. A boost módnak azonban a végsebességre nem igazán érvényesül, hiszen az alapfelszereltségben 220 km/h-s végsebesség szerepel a listán. A Dynamic Plus csomaggal ez a sebesség 240 km/h-ra emelkedik, ami kétségtelenül gyors, de nem fog úgy szaggatni az Autobahnon, mint elődei.

Ami a felfüggesztést illeti, az AMG számos változtatást eszközöl az EQE négylengőkaros első és többlengőkaros hátsó futóművén, létrehozva az AMG Ride Control+ rendszert. A keréktartókat, a felfüggesztési illesztékeit és a lengőkarokat a nagyobb merevség érdekében optimalizálták. Hátul a hátsó tengelytámasz merevebb csapágyazással és kisebb hézagokkal kapcsolódik a karosszériához, ami a Mercedes-AMG szerint közvetlenebb érzést eredményez. A két nyomáskorlátozó szeleppel ellátott adaptív állítható lengéscsillapító precízebb a Benz-széria EQE-hez képest.

A fejlesztések az AMG Dynamic Select vezetési módokkal együtt működve lehetővé teszik, hogy az AMG EQE valamivel több mint fél centivel alacsonyabban üljön, ami jobb kezelhetőséget és aerodinamikát eredményez.

A szériafelszereltség hátsókerék-kormányzás szintén segíti a kezelhetőséget és a stabilitást, a különböző vezetési üzemmódok pedig korlátozhatják a teljesítményt, hogy az EQE könnyebben irányíthatóvá váljon kockázatos helyzetekben. Slippery üzemmódban például csak 308 lóerőt kapunk összesen a két motortól. A stabilitást a hatdugattyús féknyergekkel és elöl 16 colos tárcsákkal ellátott nagyobb fékek is segítik.

Ez a sok teljesítmény a hatótávolságra is hatással van. A Mercedes szerint az AMG EQE előzetes WLTP-hatástávolsága 445-518 km, ami jóval kevesebb, mint a szériamodell 660 kilométeres hatótávolsága. Gyorstöltésre 170 kW-ig képes, így 15 perc alatt több mint 150 km-nyi hatótávolságot nyerhetünk vissza.

Az AMG EQE kisebb külső változtatásai is hozzájárulnak a hatótávolsághoz, mivel az agresszivitás és a leszorítóerő egyensúlyát minimális aerodinamikai hátrányok mellett sikerült megtalálni. A függőleges sávokkal és AMG logóval ellátott, fekete paneles hűtőrácson kívül fekete első splittert találunk, finomhangolt küszöbtoldatokkal, fekete alsó oldallapokat, hátsó diffúzort, új kerekeket és egy kis spoilert.

Belül a várható AMG-frissítéseket láthatjuk sportülések, új, lapított aljú kormánykerék és sötét felületek formájában, kontrasztos piros díszítéssel. A műszerfalon átívelő Hyperscreen továbbra is opció, és természetesen az MBUX rendszerben is találni AMG-specifikus funkciókat, például olyan hangokat, amelyek a vezetés izgalmát hivatottak felidézni. A szó szerint AMG Sound Experience-nek nevezett speciális mesterséges hangok sorozata a kiválasztott vezetési módtól függően változik, sőt, még a Race Start üzemmód használatakor is van egy külön hang.

A Mercedes egyelőre nem hajlandó árképzésről vagy elérhetőségről beszélni, de az AMG EQE Európa mellett a világ számos piacán kapható lesz.

