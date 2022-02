Nem, ez nem egy Rolls-Royce, hanem egy Aurus, abból is a Senat, és bár ez nem az a modell, ami Putyin alatt is gurul, azért ennek is elég komoly ára van, átszámítva nagyjából 80 millió forint.

A „civil változat” is közel 3 tonnát nyom, 4,4 literes V8-asa 590 lóerővel bír, ehhez jön még hozzá egy 62 lovas villanymotor. Hiába a masszív tömeg, a 0-100 mindössze 4,9 másodperc alatt megvan neki, a végsebessége pedig 250 km/óra.

Habár a borítóképen a háromajtós újdonság látható alacsonyabb tetősíkkal és kecsesebb hátsó oszloppal, a korábban bemutatott szedánt is érdemes megnézni, főleg, hogy arról már egy részletekre kiterjedő videó is készült:

Putyinnak egyébként ennek egy 6,6 méteres változata a „céges autója”, ami egy 10 éves projektnek az eredménye, a fejlesztés pedig nem kevesebb, mint 12,4 milliárd rubelt, azaz nagyjából 52 milliárdot emésztett fel.

Lehet, hogy egyszerűbb lett volna a Mercedesnél maradni?

Forrás: Autószektor

