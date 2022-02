Ne törődjünk most azzal, hogy az árából valószínűleg még egy családi házra is futná, inkább csak csodálkozzunk el a Buffl Customizers által alaposan felspécizett óriáson.

Ami egyébként egy Scania R730 XXXL, és valóban rászolgálta a nevére, hiszen egy kanapé uralkodik a kellős közepén, felette hatalmas szekrények, azzal szemben az „emeleti ágy”, egy V8 feliratú asztal, valamint a befelé fordítható ülések kaptak helyet.

Az egészet pedig nyakon öntötték bordó bőrrel és velúrral, hangulatvilágításokkal, kispárnákkal, és függönyökkel. A félpótkocsik vontatására alkalmas Scania ugyanakkor inkább kiállítási darab, mintsem munkaeszköz – írja a vezess.hu.

Éppen ezért talán nem meglepő, hogy a külsejét is látványosabbá varázsolták, az Alcoa felnik mellett kiegészítőlámpákat, valamint vadrácsot és oldalszoknyákat is kapott, és aki erre felkapja a fejét, az garantáltan ledobja az állát, ha belülről is meglátja.

