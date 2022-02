A kínai kormány közzétett egy dokumentumot, melynek tanúsága szerint a Tesla egy új tervezőközpontot nyit Pekingben, s a tervek szerint akár még idén elkészülhet az új komplexum.

A Tesla már nem először választja Kínát, ugyanis a Giga Sanghaj üzem látja el jelenleg is az egész világot Tesla modellekkel, és ez az üzem adott ihletet a Gigafactory megépítésére is.

Elon Musk korábban már jelezte, hogy nem csupán egy gyártó országként tekint Kínára, célja ugyanis, hogy az ország szellemi kapacitását is kihasználja, e gondolat mentén pedig sikerült létrehozni egy új kutatási és fejlesztési központot Sanghajban, nem messze az ottani üzemtől.

A bejelentés pedig azért is kifejezetten izgalmas, mert az is kiderült, hogy a jövőben ebben az üzemben fognak dolgozni a Tesla egyik legnagyobb ötletének megvalósításán, a Tesla Boton, mely egy humanoid robot lesz a tervek szerint. Habár eddig is felröppentek pletykák egy új központ kapcsán, sokan azt gondolták, hogy a helyszín ugyanúgy Sanghaj lesz, ám most kiderült, hogy a fővárosba, Pekingbe tervezik az új központot.

