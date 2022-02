Első pillantásra meglepő lehet a BMW rendőrautó, mivel Magyarországon többnyire Skoda Octaviákat és B-osztályos Mercedeseket használnak erre a célra. Az Egyesült Királyságban eközben BMW-ket használnak, többnyire 3-asokat, 5-ösöket és X5-ösöket, ám az elmúlt években több motortűz is történt, ezért a brit rendőrség úgy határozott, ezeket a típusokat mellőzik a komolyabb terheléssel járó feladatokról, például az autós üldözésektől.

A legkellemetlenebb az egész helyzetben az, hogy a brit rendőrség kifejezetten a nagysebességű feladatokra szerezte be a 3 literes, N57-es kódú sorhatos dízellel szerelt BMW-ket, és most főként ezektől kell megszabadulniuk. A kialakult helyzet miatt a durhami rendőrség például kénytelen volt 1.2-es turbómotorral szerelt Peugeot-kat használni az autópályán.

Habár Magyarországon is volt már példa arra, hogy kigyulladt egy BMW, a briteknél ez hatványozottan igaz: konkrétan rendőrségi autók gyulladtak ki, több alkalommal is (2016 - Kent; 2019 - Liverpool, 2019 - London, 2021 - Swindon), ám a legsúlyosabb eset 2020 decemberében történt, amikor egy rendőr életét vesztette a balesetben, mely nagy valószínűséggel a motorban keletkezett tűz miatt következett be.

Eközben a BMW is reagált a hírre, és megnyugtatásul jelezték, a civil autók körében nincs ilyen jellegű probléma, és úgy vélik, hogy a komoly terhelés miatt következhettek be a motortüzek, mivel a rendőrök munkája igen megterhelő lehet a motor számára. Habár az N57-es motort már leváltotta a B57, több rendőrség is megállapodást kötött más gyártókkal, köztük az Audival és a Volvóval.

