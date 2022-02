A terepjárókat eredetileg nem nagy teljesítményű, nagy sebességű járműveknek szánták. Az autógyártók azonban másképp döntöttek. A 650 lóerős Lamborghini Urus után a márkák egymás után dobják piacra kompresszoros SUV-jaikat. A legújabb az Aston Martin DBX707, 707 lóerővel és 310 km/órás végsebességgel.

Ez azonban korántsem a világ legerősebb és leggyorsabb SUV-ja, legalábbis ha a tuningolt autókat is figyelembe vesszük. Az eddigi vitathatatlanul legerősebb és leggyorsabb SUV Dubajban van. Ez egy Nissan Patrol, amely eredetileg 245 lóerős volt, de most 2700 lóerőre fejlesztették.

Ahogy a cikk alján lévő videón is látható, ez a Patrol jelentősen átalakult. A 4,8 literes, hatalmas turbókkal felszerelt motor mellett kifejezetten arra készült, hogy elérje az őrült 355 km/órás sebességet. Az utastér a vezetőülésig, a kormánykerékig és a műszerfalig le van csupaszítva. Megerősítették egy bukókerettel is.

Az eseményen más terepjárók is jelen voltak. Nem voltak olyan erősek, mint a fekete Nissan Patrol 2700 lóerővel, de még így is érdemes megnézni őket. A videós egy másik Patrolt is bemutatott, ezúttal fehér színben, amelyet egy Nissan GT-R motor hajt, a híres VR38DETT. Ez a szörnyeteg valamivel több mint 2400 lóerőt teljesít, és már szerepelt a The Grand Tour című műsorban egy Porsche 918 ellen vívott gyorsulási versenyen Dubajban. Természetesen megnyerte a párbajt, és azóta még erősebb lett további 600 lóerőnek köszönhetően.

