A Continental Magyarországon elsősorban a gumiabroncsok fejlesztéséről és gyártásáról ismert, de foglalkozik elektronikával, autonóm siklókkal, hibrid egységekkel és szokatlan keréktárcsákkal is. Egy másik területük a lakások tervezése. Hogy bizonyítsa képességeit ezen a területen, a vállalat az alapoktól kezdve tervezte meg a ContiHome lakóautót.

A prototípus azt mutatja meg, hogyan lehet mindössze 32 négyzetméteren aludni, főzni, enni, pihenni és dolgozni. Belül több funkcionális terület van, amelyek igény szerint könnyen átrendezhetők, a hangrendszer és a világítás pedig okostelefonon lévő alkalmazással vagy a bejárati ajtó mellett található érintőképernyőn keresztül állítható be.

6 Fotó

A bútorok többfunkciósak. A kanapék például étkezőhelyként, irodaként és ülőhelyként is szolgálnak. Még egy elektromos kandalló is van a konyhában elrejtve. Az ablakprofilok teljesen újrahasznosíthatóak és környezetbarátok. A belső térben felhasznált anyagok mindegyike könnyen tisztítható és tartós - ez is egyfajta környezetvédelem.

A Continental kiemeli a "hálószoba" műbőr falburkolatát a márkás órával, amely egy áttetsző, háttérvilágítással ellátott anyagon keresztül mutatja az időt.

