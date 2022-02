Az Ioniq 5-tel megalakult a Hyundai teljesen elektromos járműcsaládja, mely hamarosan az autógyártó nulla emissziójú járműveinek teljes kínálatává alakul át, amely néhány különböző fő szegmensre terjed ki. A retromodern crossover mellé egy másik nagyobb SUV is csatlakozik majd, amelynek előzetese a Seven Concept. Közöttük egy vadonatúj elektromos szedán tölti majd be az űrt, amely elektromos mobilitást kínál azoknak, akiket nem érdekelnek a magasan ülő gépek.

A Hyundai az Ioniq 6-ra a Prophecy koncepcióval készített fel minket, amely egy elegáns és lenyűgöző megjelenésű, teljesen elektromos meghajtású bemutatóautó volt. A szériamodell formáját még nem láthatjuk, bár az új kémfotók legalább sejtetni engednek valamit az elektromos szedán végső formájáról. Kémfotós csapatunk nemrég kapta lencsevégre, amint téli körülmények között tesztel a sarkkör közelében, és megerősíthetjük, hogy ez ugyanaz a tesztautó, amelyet körülbelül egy hónappal ezelőtt már kikémleltünk.

14 Fotó

Sajnos a Hyundai még mindig megtartotta az összes karosszéria álcázást, és a hátsó részhez elég hamis panel van rögzítve ahhoz, hogy ne lássuk, milyen is a tényleges formája. Ennek ellenére a jármű felső fele szinte álcázatlan, és megnézhetjük a tetővonalat, amely nagyon hasonlít a Prophecy koncepció profiljára. Nem azért vagyunk itt, hogy ítélkezzünk, de ha a szériamodell általános formája kicsit is hasonlít a prototípusra, akkor nagyon boldogok lennénk.

Egy dolgot nem örököl majd meg az Ioniq 6 a koncepciótól, mégpedig az ajtókat, amelyek nyilván nem számítanak túl praktikus megoldásnak egy sorozatgyártott jármű esetében. Emellett az első és hátsó túlnyúlások is megnőnek, hogy elegendő hely legyen az elektromos hajtáslánc minden alkatrészének, és hogy a raktér nagyobb legyen. Nyilvánvaló, hogy mindezek a változtatások hatással lesznek az elektromos jármű formájára.

Mellékesen megjegyezzük, hogy a hírek szerint a Hyundai a jármű bevezetését az év végére halasztja, hogy a karosszériát 20 milliméterrel meghosszabbítsák. Az Ioniq 6 várhatóan 77,4 kWh-s akkumulátorcsomaggal mutatkozik be, amelyet megosztanak az Ioniq 5-tel, ahol ez már a világ összes piacán alapfelszereltségként szerepel.

