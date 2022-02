A kupé prototípus után a kabrió is elkészült, és már azonnal készült is róla egy kémvideó, amelyen jól látni, hogy enyhe stílusbeli módosítások várhatók, miközben új első orr-rész dizájnt kapott nagyobb beömlőnyílásokkal, amelyekben függőleges szárnyak helyezkednek el.

A hátsó rész erősen álcázott, ennek ellenére látható a a motor oldalsó szellőzőnyílásainak új kialakítása, valamint a középre közelebb szerelt kipufogóvégek. Ez alátámasztja az új motorról szóló pletykákat, amely talán a Porsche 718-as modellcsaládban kínált 4,0 literes lesz 394 lóerővel.

Frank-Steffen Walliser, a Porsche 911-es főmérnöke egy 2020-as interjúban elmondta, hogy az évtized közepén a károsanyag-kibocsátási szabályok értelmében a nagyobb motorok visszatérnek a kisebb motorok helyett. Az új szabályok célja nyilvánvalóan az, hogy a laboratóriumban tesztelt üzemanyag-fogyasztást a valós felhasználási adatokkal egyeztessék.

A fotós szerint a prototípus belsejét is erősen eltakarták, tehát valószínű, hogy a műszerfalon is lesznek változások, esély van egy új infotainment rendszerre, és a duplakuplungos automata váltókarját is áttervezhetik, amely jelenleg jobban hasonlít egy elektromost borotvára, mint egy váltóra.

A 911-es rajongói sok mindenre számíthatnak a következő néhány évben. Szintén tesztelés alatt áll egy 911 GT3 RS, egy modern 911 Sport Classic és terepjáróról vagy crossoverről is érkeztek már hírek.

