A Casper Van ugyan nem az a tipikus furgonforma, mint anno mondjuk a Subaru Libero, sokkal inkább egy Suzuki Ignisre hajaz.

Ám ettől függetlenül is igazán praktikusra sikerült, hiszen ha igazak a számok, akkor a mindössze 3,6 méteres kisautó mintegy 940 literes rakteret biztosít használójának.

A márka kínálatának legpirinyóbb modelljét még az i10-hez képest is kisebbre szabták, tengelytávja ugyanis mindössze 2,4 méter, míg az Európában is kapható testvéréé 2,43 m. Hosszban is – kisautós léptékkel mérve legalábbis – jelentős, 7 centi különbség van közöttük.

Azért lényeges kihangsúlyozni az i10-et, mivel sajnos az öreg kontinensre nem hoznak a Casper Van-ből, így hát jobb híján csupán ezzel tudjuk összehasonlítani.

Az úgynevezett „mikrocrossover” áruszállító változatából egyébként kivették a hátsó üléseket, illetve magasabbra húzták a kárpitozást is a második soron, így aztán valóban úgy néz ki, mint egy mini haszongépjármű - írja a vezess.hu

A mindössze egytonnás Hyundai egyliteres, 76 lóerős szívómotorral, valamint szintén 1.0-ás, turbós erőforrással is elérhető lesz Dél-Koreában, utóbbi 100 lóereje már bőven több mint elegendőnek tűnik.

A biztonsági felszereltséggel szépen megszórt kivitelek ára sem túlzó, átszámítva nagyjából 4,7 millió forint, így hát az sem meglepetés, hogy már az előrendelés első napján - a négyüléses verziókat is beleszámítva - csaknem 20 ezer darabot foglaltak le belőle.

