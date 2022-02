Az viszont eléggé, a fotók alapján gyakorlatilag totálkárosra tört a százmilliós Ferrari, az eleje lényegében eltűnt, de a teteje és a hátulja is kapott a vélhetően nagy sebességgel történő ütközés során.

Az eset még pénteken, az S10-es gyorsforgalmin történt, ahol a reggeli órákban kimondottan barátságtalan útviszonyok uralkodtak. Az eső és a fagypont körüli hőmérséklet miatt csúszóssá vált az út, a Ferrari sofőrje pedig elvesztette az autó felett az irányítást.

A 488 ráadásul nem csupán nekicsapódott a korlátnak, de be is szorult alá. Ugyan a hatóságok arról nem számoltak be, hogy mekkora tempónál következett be a baleset, ám valószínűleg nem a körülményeknek megfelelő sebességgel hajthatott az autóvezető.

Sajnos ennek a Ferrarinak valószínűleg ez volt az utolsó útja.

Fotó

Újabb kémvideó került napvilágra a Ferrari első SUV-járól. Itt írtunk róla bővebben.