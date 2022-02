A svájci Way Ahead Technologies startuppal közösen fejlesztett program egy nap egy alkalmazást fog eredményezni, amellyel telefonunkat a műszerfalra rögzítve felvehetünk egy útvonalat. Először csak a telefonunkon hajthatunk át rajta újra, de a Porsche célja, hogy ezeket a „térképeket” videójátékokba is feltölthessük, konkrétan az Assetto Corsát nevezték meg, de más játékokkal is kompatibilis lesz a funkció elmondásuk szerint.

3 Fotó

Az alkalmazás az egész környezetet rögzíti fákkal, szalagkorlátokkal és egyéb tereptárgyakkal együtt, kivéve az embereket és a parkoló járműveket. A folyamat ideje kevesebb mint egy százaléka annak, amit a mai nagy versenyszimulátor-játékok készítésekor a nagy stúdiók a pályák digitalizálásával töltenek.

Ennek oka, hogy nem kell lézerrel lemérni az aszfalt pontos magasságát, ami normál esetben kevésbé realisztikus élményt eredményezne, de a Porsche ígéri, hogy a bukkanók és a domborzat is bele lesz foglalva a végső pályákba.

Az alkalmazás különleges technológiák, például mesterséges intelligencia segítségével rögzíti az útvonalakat és tölti fel azokat a szimulátorokba, úgy, hogy nem kell pokoli sokat várnunk erre. Roger Ruegg, a WAT-től úgy hiszi, hogy még a Porsche G-métereit is felhasználhatják, hogy reálisabb legyen a végeredmény. Sajnos a cégek nem árulták el, mikor érkezik az app, szóval árgus szemekkel figyelünk.

