A cikk alján lévő videó főszereplőjével is ez a helyzet, ugyanis egyszerűen nem tud beparkolni egy Cadillac CTS és egy Toyota Prius C közé. A videó a kísérlet közepén indul és látható, hogy a sofőr nagyon óvatos tolatás-fékezés manőverrel próbálkozik és majdnem sikerül is beállni a két kocsi közé.

Ekkor elszabadul a pokol, a sofőr ugyanis véletlenül a gázba tapos és nekitolat a CTS-nek, amit aztán nekitol a mögötte álló autónak és még egy padkára is ráhajt. Sajnos azonban csak súlyosbodik a helyzet, mivel a bepánikoló sofőr egyesbe váltva ismét a gázra lép, nekihajt a Prius C-nek és kivágódik a forgalomba.

Itt valahogy sikerül elkerülnie, hogy bárki beléhajtson és az út másik oldalán egy felüljáró fala állítja csak meg. A sötétség miatt nem látni jól, de mintha lepattanna a falról és eltalálna egy ezüstszínű szedánt is. Ezután füst tör elő a felüljáró alól, majd a videónak vége szakad.

Nem tudni pontosan, hogy miért ment ilyen nehezen a parkolás a sofőrnek, de nem ő az egyetlen, aki hasonló hibát vétett, sőt, volt aki sokkal nagyobb kárt okozott a véletlen gázadással, amikor eldobta Lamborghinijét, ami egy tóban landolt.

