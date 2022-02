Egészen konkrétan Tony D’Alberto egy Honda Civic Type R Limited Edition volánja mögött 2:12.260-nal két másodpercet faragott az előző rekordot. Először egy sima Type R-rel vágott neki a 4,95 km-es pályának és már ezzel 2:13.251-re javította a 2019-es 2:14.316-os rekordot, majd átült a Limited Editionbe, a Civic R legkönnyebb és legpályaorientáltabb változatába, amivel beállította a végső időt.

Tony D’Alberto korábban a Super2 és az Australian GT Endurance bajnoki címét is megnyerte, jelenleg is a Hondánál versenyez a TCR Australia bajnokságban.

A Honda a rekordkísérletet eredetileg tavalyra, a Civic Type R Limited Edition ausztrál piaci debütjére időzítette, de a koronavírus közbeszólt. Ehelyett most a Type R nyolcadik generációjának lett a záróakkordja, mely 2017 óta elsőkerék-hajtású rekordot tudott dönteni a Nürburgring Nordschleifén, a Hungaroringen, Estorilban, Silverstone-ban, Spa-Francorchamps-ban, Magny Cours-ban, Bathurstön and Szuzukában.

Az új Civic Type R álcázott prototípusát már az év eleji Tokiói Autószalonon kiállította a Honda, a végső változat pedig még idén bemutatkozhat. Mivel a cég már most a szuzukai pályán teszteli, nem lennénk meglepve, ha a modell egy sor körrekorddal bizonyítaná be, hogy még elődjénél is gyorsabb.

