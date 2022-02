Juan Manuel Fangio csak úgy hasított az 1950-es években, és összesen öt Forma-1-es világbajnoki címet zsebelt be, ezzel pedig lényegében a sportág valódi legendájává vált, sokan pedig a mai napig az argentint tartják példaképüknek a Forma-1-ben. Most pedig eljött a pillanat, hogy árverésre bocsássák az általa hajtott, El Maestro becenevet kapott, 1958-as Mercedes-Benz 300 SL Roadsterét.

12 Fotó

Az árverést az RM Sotheby’s aukciós ház fogja lebonyolítani, az autóról pedig elárulták, hogy mintegy 70 ezer kilométer van benne, e távot pedig az egykori versenyző európai és dél-amerikai túrái során tette meg – 1986-ban pedig Argentínába került az autó, amikor megnyitották az ötszörös F1 világbajnok életének és pályafutásának történetét bemutató múzeumot.

Fangio egyébként több istállóban is megfordult pályafutása során, így versenyzett az Alfa Romeo, a Maserati, valamint a Ferrari csapatánál is, de egyértelműen a Mercedes volt az, mely a legközelebb állt szívéhez – a 300 SL Roadstert pedig ajándékba kapta, amikor visszavonult a profi F1-es versenyzéstől. Az autó egyfajta tisztelgés volt a versenyző előtt, ugyanis festése az argentin zászlót idézi, és nem kisebb érdem lehetett az övé, minthogy 1974-ben kinevezték a Mercedes-Benz Argentina elnökévé, mely tisztséget 1987-től ugyan csak tiszteletbeliként, de egészen haláláig töltötte be.

A legendás autót pedig az árverés előtt elszállítják Londonba, hogy egy mindenre kiterjedő műszaki ellenőrzésen essen át, majd a Királyi Autóklub tagjainak is bemutatják, ezt követően pedig már viszik is Svájcba, az árverésre. Egyelőre nem tudni, hogy pontosan mennyi lesz az autó kikiáltási ára, csupán annyit árultak el, hogy február 28. és március 4. között lehet majd licitálni a legendás Mercedesre.

Mindeközben a Ford olyan technológiáról nyújtott be szabadalmi kérelmet, amely forradalmasíthatja a szállítmányozást. Itt írtunk a részletekről.