Az Alfa Romeo várva várt modellje, a Tonale nem is olyan régen mutatkozott be, ám a márka rajongói és a sajtó is inkább arra kíváncsiak, hogy vajon mikor fog megjelenni a sportváltozat, a Quadrifoglio. Ezt pedig nyilván az Alfánál is tudják; a márka feje, Jean-Phillippe Imparato egy újságíró kérdésére azt felelte: valóban fejlesztés alatt van, de a bemutató dátumát még nem tűzték ki.

Habár ez most csalódás lehet a rajongók számára, tulajdonképpen abszolút érthető az autógyártó részéről: az Alfa Romeo most is próbálja kihozni a maximumot a projektből, és egy olyan változatot akarnak fejleszteni, mely minden tekintetben képes hozni a felé támasztott elvárásokat, sőt, akár többet is.

Az új változat kapcsán pedig megszólalt Daniel Tiago Guzzafame is, a vállalat globális termékmenedzsere, aki megosztotta, igen nagy esély van arra is, hogy Quadriflgio mellett az elektromos verzió is készül majd, ám leszögezte, ez még nincs kőbe vésve, mivel egyelőre nem tudni, hogy milyen vásárlói igény lenne rá.

Azt azonban óvatosan elárulta, hogy Quadrifoglio fejlesztése kapcsán több opció is felmerült, köztük a normál benzines és az elektromos hajtáslánccal szerelt változatok lehetősége is. Utóbbi azonban nyilván esélyesebb, hiszen a legtöbb autógyártó már inkább az elektromos autók gyártására fókuszál, annyi azonban szinte biztos, hogy legalább 350-400 lóerős teljesítménnyel fog megérkezni majd egyszer az újdonság.

