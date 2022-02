Szinte már minden egyes napra jut egy olyan videó, melyet egy autó fedélzeti kamerája rögzített, s mely pofátlan szabálytalankodásokat mutat be a magyar utakon. Azt azonban talán nem sokan gondolták volna, hogy van olyan autós, aki rendszeresen feltűnik e felvételeken, és amolyan visszatérő negatív hőse a videóknak.

Az a bizonyos piros opeles pedig rekordmennyiségű felvételen szerepel, a sofőr pedig az elkészült videók alapján többnyire Pesterzsébet és Kispest környékén közlekedik, az esetek többségében végtelenül szabálytalan módon.

A bpiautosok.hu közössége pedig most felhívta a figyelmet a visszatérő szabálytalankodóra, aki piros Opel Astra kabriójával ismét alkotott.

Az opeles korábbi rekordja 4 piros lámpán történő áthajtás volt, mindössze 6 perc alatt, ám úgy tűnik, hogy ezt is lehet überelni. Ezúttal ugyanis a záróvonallal gyűlt meg a baja, ám a sofőr viselkedése azért is megmagyarázhatatlan, mivel ismert, hogy az ilyen jellegű felvételek eljutnak a rendőrséghez is, ahol eljárást indítanak a szabálytalankodók ellen, és valószínűleg már őt is megtalálták, de ezek szerint még mindig hidegen hagyja a történet.

