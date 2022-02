Bár már rengeteg kémfotót láthattunk a frissített X5-ről, az X6-ost, közeli rokonát most fényképezték le először. Hasonló fejlesztések láthatóak a kupé/SUV-n is. Az X5-től eltérő, sportosabb hűtőrács megmarad majd az általában vett kupészerű alak mellett. A jelenleg gyártásban lévő szériától azonban eltérnek a vékonyabb LED-fényszórók és az első lökhárító is.

17 Fotó

Oldalról és hátulról gyakorlatilag változatlannak tűnik a modell, de ez változhat a szériaváltozat bemutatójáig, például nem lepődnénk meg, ha a hátsó lámpák is megújulnának. A fontosabb újdonságok azonban az autó utasterében lesznek, ahol az X6 egy nagyobb digitális cockpittel bővül, a legújabb, iDrive 8 infotainment rendszerrel kiegészítve.

A motorok közül a jelenlegiek maradhatnak majd meg, esetleg apróbb zöldítésekkel. Várhatóan az X5 xDrive45e-hez hasonló plug-in hibrid lesz a kínálatba vezetve, mivel egyre népszerűbbek a villanyosított SUV-k. Állítólag a BMW iX5 Hydrogen nyomán egy üzemanyagcellás variánssal is kísérletezik a cég.

A jelenlegi, harmadgenerációs X6-os még 2019. júliusában debütált, egy évvel a negyedgenerációs X5 után. Ez azt jelenti, hogy mivel az X5 faceliftje idén év végén esedékes, az X6-osra még várnunk kell egy évet.

Mindeközben a Ford olyan technológiáról nyújtott be szabadalmi kérelmet, amely forradalmasíthatja a szállítmányozást. Itt írtunk a részletekről.