Ahogy a Mercedes-AMG EQE 53 szedán, mely pár hónapja tűnt fel, úgy az SUV is nagyobb keréktárcsákat kapott. Mögöttük karbon-kerámia fékek látszódnak és az állítható légrugós felfüggesztés is lejjebb lett engedve, így közelebb van az SUV a földhöz és gyaníthatóan merevebb is lett, hogy jobban irányíthassuk.

13 Fotó

Az új kerekek mellett a Mercedes erősebb elektromos SUV-je AMG-karosszériát is kapott így lökhárítói sportosabbak lettek. A lefotózott prototípus első lökhárítójának alsó részén látható egy légbeömlő. A legújabb pletykák szerint az EQE SUV 4850 mm hosszú, azaz rövidebb lesz, mint a 4934 mm-es EQE szedán.

Bár a gyártó még a hasonló nevű SUV-val közös alvázra épülő EQE 53-ról se lebbentette fel a fátylat, a nagyobbik EQS 53 modellt már láthattuk. Az két AMG-fejlesztésű villanymotort kapott a két tengelyre, így összesen 658 lóerős – vagy 761 lóerős az AMG Dynamic Plus csomaggal. Az EQE ennél gyengébb lesz, hogy ne zavarjon be a csúcsmodellnek, de így is komoly erő lakozhat majd benne.

A bemutatóhoz közelebb már többet fogunk tudni mind a Mercedes-Benz, mind a Mercedes-AMG EQE SUV-járól. Valószínűleg még idén megejti a cég a debütöt.

