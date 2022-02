Felmászik az autóra, nyilvános illemhelynek használja azt, összekaristolja a fényezést, a motortérre pedig belvárosi minigarzonként tekint, ahová behordja a cuccait és szétrágcsálja a vezetékeket.

Jó, nyilván a garzonban nem rágcsálunk vezetékeket, de amúgy nagyjából stimmel a hasonlat. Na de miért csinálja ezt? Miért jó ez neki? És miért nem jó nekünk?

A nyest sajnos nem tud válaszolni, csak a tappancsnyomai árulkodnak arról, hogy ott járt az éjjel. Viszont ha észrevettük a külső tevékenységeit, érdemes egyből a motortérbe is benézni. Kedveli ugyanis a száraz, meleg búvóhelyeket, alul ráadásul általában könnyűszerrel be is mászik.

És különben is, mi vagyunk a hibásak, amiért a territóriumára parkoltunk! Amit a nyest előszeretettel meg is jelölget, ha az épp az autónk tetején van, hát akkor ott. Onnantól az az övé.

Sőt, ha másik helyre állunk, a vetélytársak megérzik korábban jelölgető társuk szagát, és már csak azért is kinyomozzák, hogy vajon ott van-e még. Természetesen mindezt a motortérben teszik, és ha már ott vannak, a biztonság kedvéért még néhány kábelt is elrágcsálnak.

De mit tehetünk ellenük? Sokan az autók elé helyezett vizes palackokra esküsznek, mások a motortérbe helyezett, „zacskós” kutyaszőrt ajánlják. A legjobb megoldás azonban vélhetően az elektromos nyestriasztó, ami a villanypásztorhoz hasonló elven működik, és mivel a nyest okos állat, nem fog oda visszamenni, ahol egyszer már megcsapta az áram.

Mit nem ajánlunk? A nyestriasztó spray nem tartozik a leghatékonyabb védekezési formák közé, igazából egy merő ragacs lesz tőle a motortér, a nyest pedig ugyanúgy bejárkál, sőt, még a bundája is bele-beleragad, így csupa szőr lesz minden.

A cikkhez az Origo adta az ihletet.

Kiderült, hogy a Ferrari mikor dobja piacra az első SUV-ját. Itt írtunk a részletekről.