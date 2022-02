Talán azonban egyik oldalhajtás sem volt olyan vad, mint a konceptből sorozatgyártás felé araszoló Huracán Sterrato, amelynek kigyúrt prototípusát az Urus SUV-val együtt tesztelik Európa északi részén.

Az autó megőrizte a sima Huracán remek, letisztult stílusát, de olyasmivel kombinálta ezt, amit az LM002 óta nem láttunk Lamborghinin: terepjáróra való elemeket. Nem csak az nyilvánvaló, hogy 43 mm-rel magasabban ül az átlag Huracánnál, de egyedi tetősínek és első védőlemezek is vannak, ahogy minden komoly terepjárón.

28 Fotó

Még a tetőnyílást is láthatjuk, amelyen a V10-es motor hűtéséhez szükséges levegő beáramlik. A motorháztetőn egy nagy fénycsík terül el – ez egyelőre csak teszteléshez szükséges, de a 2019-ben bemutatott tanulmányon is hasonlót láthattunk.

A konceptről emlékezhetünk még a kiterjesztett kerékívekre is, amik azonban már a tesztautóra sem kerültek át, ennek ellenére van esély arra, hogy a végső változaton egy nagyobb első és a motorháztetőn lévő két kisebb LED-sor mellett megjelenjenek. Már a 2019-es modell is működőképes volt és azóta egyértelmű volt, hogy szeretnék sorozatgyártásba küldeni, úgy tűnik, ez hónapokon belül meg is történik.

A Lamborghini többször ejtett el utalásokat a Sterratóval kapcsolatban, de a hajtásláncról és arról, milyen technológiával merészkedhetünk terepre, egy mukkot nem árultak el. Valószínűleg az összkerekes Huracán EVOban 630 lóerőt termelő V10-es erőforrást kapja meg egy duplakuplungos váltóval, de inkább várjunk a hivatalos bejelentésre.

Egy másik érdekes kérdés, hogy a Huracán Sterrato rendes szériamodell lesz vagy egyike a gyártó limitált kiadásainak, mint a Sian, a Countach, az Aventador Miura és a Reventon. A Lamborghini nemrég elárulta, hogy négy új autót mutatnak be idén és jó eséllyel a Sterrato lesz az egyik.

Összegyűjtöttük, melyek lesznek idén azok az SUV-k, melyek bemutatóját mindenképpen érdemes lesz a hasonló kocsi vásárlásán gondolkodóknak kivárnia. Itt lehet elolvasni.