A 90-es években aztán a Favorit, azt követően pedig a Felicia is szállította a győzelmeket a Skodának, majd néhány dobogós helyezést követően 2013-ban a Fabia Super 2000 is diadalmaskodott, hogy aztán a Fabia R5 2017-ben és 2018-ban tovább folytassa a hagyományt.

Az eredményekre méltán büszke Skoda néhány utcai változatához is készít „Monte Carlo” felszereltségcsomagokat, melyek leginkább külső-belső megjelenésükben – hátsó spoiler, sportkormány, karbon elemek - különböznek a modelltársakhoz képest.

A Scala és a Kamiq Monte Carlót már piacra dobták a csehek, a Fabiából pedig a legújabb generáció is elérhető lesz ebben a változatban. Várhatóan sportfutóművel és némi ültetéssel is igyekeznek sportosabbá varázsolni a Fabiát, mely 1.5-ös, 150 lovas TSI-vel és hétfokozatú DSG-vel is elérhető lesz. A kínálat csúcsát is ez a verzió adja majd, hiszen továbbra sem tervezik a Fabia RS feltámasztását.

