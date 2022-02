A megrendelések jelentős csúszása pedig annak tudható be, hogy a a Koenigsegg jelenlegi, a svédországi Aengelholmban található üzeme – melyet annak idején négy átalakított repülőgép-hangárból alakítottak át –, igen korlátozott kapacitással bír. Az autógyártó hiperautói iránti kereslet jelentős növekedése pedig indokolja, hogy egy új üzemet létesítsenek, melyről a Koenigsegg részletesen is beszámolt.

12 Fotó

A vállalat a múlt héten jelentette be, hogy a jelenlegi üzemhez kapcsolódó új üzem létesítése a terv, mely a jelenlegi gyárhoz hasonlóan gigantikus méreteket fog ölteni. Habár az üzem tervezett átadásának időpontjáról nem számoltak be, annyit elárultak, hogy a 2020-ban bemutatott Gemera négyüléses modell gyártása lesz a fő cél, melyből előreláthatólag 300 példányt fog legyártani a vállalat.

Ez a szám pedig azt jelenti, hogy a korábbiakhoz képest megháromszorozzák a gyártási volument, és az új üzem területe is sokoldalú lesz: a kibővített üzemben helyet kap majd több iroda, bemutatóterem, egy kiskereskedelmi terület, és egy ügyfélváró is kialakításra kerül.

Emellett az üzem közvetlen közelében egy helyszíni tesztpálya is készül, ahol a megrendelőknek történő leszállítás előtt tesztelik majd a hiperautókat, de a vásárlóknak a helyben történő tesztvezetésre is lehetőséget biztosítanak majd. Az is kiderült, hogy a vállalat napelemek telepítését is tervezi, ugyanis ezzel kívánják elérni a szén-dioxid-semlegességet.

