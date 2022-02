A pickupot már meg is lehet rendelni, az első szállításokat pedig a vállalat tavasszal tervezi megkezdeni – az alap Pro modell csekély 40 ezer dolláros (12,4 millió forint) árcédulát kapott, ám ha a hatótávot még megspékelnéd további 483 kilométerrel, akkor mélyen a zsebedbe kell nyúlnod, ugyanis a nagyobb akkumulátorcsomaggal szerelt modell 72 474 dollárba (22,4 millió forint) kerül.

Azonban ha van pénzed a nagyobb akkupakkra, akkor az új Ford Intelligent Backup Power funkciónak köszönhetően akár három napig is elláthatod árammal otthonod. A Ford a Sunrun napelemekkel foglalkozó vállalattal kollaborált annak érdekében, hogy egy négy keréken guruló gigantikus powerbankká alakítsák a pickupot.

A funkció azért is forradalmi, mert ez az első ilyen jellegű megoldás a pickupok piacán, a Ford pedig azt ígéri, hogy az F-150 Lightning 131 kWh-s akkupakkja akár 9,6 kW teljesítményt is képes produkálni, ám még ennél is fontosabb, hogy egy átlagos amerikai háztartás napi fogyasztását tekintve a nulla kibocsátású pickup akár három napon át is képes ellátni a házat energiával.

Természetesen e funkció használatához otthon is telepíteni kell a Sunrun integrációs rendszerét, mely egy inverterből és egy átkapcsolóval ellátott akkumulátorból áll, ami lehetővé teszi az energia kétirányú áramlását. Habár konkrétumokat nem árultak el annak kapcsán, hogy pontosan mely célközönséget célozták meg a megoldással, azt megosztották, hogy az a cél, hogy tehermentesítsék ügyfeleik hálózatát, és redukálják közüzemi költségeiket.

