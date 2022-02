A különleges modell az Alan Mann Racing könnyűsúlyú versenyautói előtt tiszteleg 1966-ból, amelyek kulcsfontosságúak voltak a Le Mans-ban győztes GT fejlesztésében. A vörös-aranysárga-fehér festés és a 16-os rajtszám az eredeti Ford AM GT-1 prototípusról érkezik, mely Chicagóban az új sorozat mellett lesz kiállítva a következő napokban.

A Ford GT Alan Mann Heritage Edition továbbá szénszálas aeroelemeket kapott, miután az Alan Mann Racing projektjeinek is könnyű súlya volt a fő ismérve. További fénypont a 20 colos szénszálas keréktárcsa-szett, mögöttük a Brembo vörös-fekete fékbetéteivel.

16 Fotó

Az utastérben is rengeteg a karbon, vegyítve a kormányon, a műszerfalon, a plafonon, az oszlopokon és az üléseken található fekete Alcantara kárpittal. Utóbbi fekete vörös és aranysárga varratokkal és a fejtámlákba hímzett GT-logóval van díszítve. A műszerfalon diszkrét aranyszínű szegélyeket és vörös váltólapátokat találunk.

Az Alan Mann Racing két, Le Mans-ban rajthoz álló prototípusa, az AM GT-1 és egy, az elsőgenerációs GT-ből épített darab végül maguk nem szerepeltek valami jól, de a könnyűsúlyú elemeik nagyban hozzájárultak a másodgenerációs GT győzelméhez, ezért sokat tettek a márka motorsportban elért sikereihez.

A Ford GT Alan Mann Heritage Edition a hetedik a Ford Heritage Edition sorozatában, a többi kiadáshoz hasonlóan ez is limitált lesz és azok, akik már vásároltak Ford GT-t, már meg is rendelhetik, az év első negyedében pedig akár át is vehetik.

