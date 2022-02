A Nikkei egy cikkje szerint „az amerikai piacra, elsősorban kisteherautókba korlátozottan továbbra is folytatódik a benzines motorok fejlesztése”, de ezen felül a Nissan világszerte a villanyautókra vált. Ez nem meglepő, mert a General Motors és a Stellantis is hasonló lépés mellett döntött többek között, még ha más időkeretben is.

Az is érthető, hogy miért a benzinnyelőkbe szerelmes amerikai pickuposokat a legnehezebb rávenni az elektromos átállásra, az ő munkájukat ugyanis jelentősen megnehezíti a vontatással és cipekedéssel drasztikusan csökkenő elektromos hatótáv.

A cégtől eddig nem érkezett hivatalos megerősítés, de ha valóban meglépnék ezt, ők lennének az első japán gyártó a világon. A kibocsátási szabályok gyorsan megváltoztatják a gyártók terveit és a cikk szerint most jött el a pont, amikor a Nissan szerint fenntarthatatlan a benzines motorok fejlesztésének folytatása.

Arról is említést tesz a Nikkei, hogy az eddig a hagyományos motorok kutatására elkülönített többmilliárd dollárt átszervezik a villanyautók és egyéb technológiák fejlesztésére. A Nissan ezzel előnyt teremthet magával versenytársaival és nagyobb szeletet vághat ki magának a piaci tortából kezdve a 2023-as modellként a felálláshoz csatlakozó Ariyával.

A cikk által felvázolt jövőbe egyedül a Z nem illik, ugyanis, ha valóban igazak a hírek, akkor egész életciklusát ugyanazzal a motorral húzná le – bár a 370Z pont rengeteg időt bírt ki nagyobb frissítések nélkül.

Mindeközben előkerült egy videó Szlovákiából arról, hogyan figyelmeztetik az autópályára forgalommal szemben felhajtani készülő autósokat - elég hatásos módszer, itt lehet megnézni.