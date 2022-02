Sokáig kellett várni rá, de elérkezett a nagy nap az Alfa Romeo Tonale számára. Az olasz crossover az interneten debütál, és végre megmutatja magát a nagyközönségnek. A 2019-es genfi koncepción keresztül jelentették be, majd bemutatóját többször elhalasztották.

A 4,53 m hosszú, 1,84 m széles és 1,6 m magas Tonale kialakítása hűen követi a koncepciót. Bár az olasz gyártó "markáns, érzéki és előremutató" dizájnra hivatkozik, nem lehet nem észrevenni, hogy a Tonale végső soron a Giulia és a Stelvio stílusához áll közel, bár a tervezők ügyeltek arra, hogy az első és hátsó lámpák újratervezése friss és agresszív hatást keltsen.

Eredetéhez hűen a Tonale adaptív mátrix fényszórókkal rendelkezik, amelyeket a SZ Zagato inspirált. A "GT vonal" a crossover profilján is megtalálható, amely a hatvanas-hetvenes évek Giulia GT formáját idézi.

26 Fotó

Az Alfa Romeo Tonale 12,3 hüvelykes digitális képernyővel és 10,25 hüvelykes központi érintőképernyővel rendelkezik. Ezt a két TFT-képernyőt a "kategóriájának legjobbjaként" jellemzi a cég, ezt majd a jövőbeni tesztek megerősítik, vagy cáfolják. Az Alfa Romeo 2. szintű vezetőtámogató rendszerekkel felszerelve adaptív sebességtartó automatikával és sávtartó rendszerrel rendelkezik. Emellett autonóm vészfékezéssel, a vezető álmosságát érzékelő rendszerrel és holttérfigyelővel is fel van vértezve.

A gyártó ki akar tűnni a tömegből, és azt állítja, hogy ezeket a gyakran invazív rendszereket "a márka DNS-ének szolgálatában" fejlesztették ki. Ez azt jelenti, hogy ezek a rendszerek "úgy avatkoznak be, hogy soha nem torzítják el a vezető érzékelését, így a vezetés élménye az ő kezében marad". Itt is a Tonale tesztvezetései fogják megerősíteni vagy cáfolni ezeket az állításokat.

A Tonale az Amazon Alexa hangasszisztenssel is fel van szerelve. Ezen túlmenően, a akár csomagokat is kézbesíthetnek belé, mivel az Amazon rendszerén keresztül távolról nyitható a csomagtartó, hogy a kézbesítő hozzáférhessen és leadhassa a küldeményünket. Az új Alfa Romeo modell más hálózati funkciókat is kínál, mint például az üzemanyagszint távoli ellenőrzése, a jármű pontos helyzetének meghatározása stb. Végül, a 4G kapcsolatnak és az Android operációs rendszernek köszönhetően a Tonale képes távoli frissítéseket, azaz "Over The Air" (OTA) frissítéseket kapni.

A hibrid (elsőkerék-hajtású) változatokat 1,5 literes turbófeltöltős benzinmotor hajtja, amelyet hétfokozatú duplakuplungos automata sebességváltóval (TCT) kombinálnak. Ez a belsőégésű motor 130 lóerős vagy 160 lóerős (változó geometriájú turbó) teljesítményre képes, és a sebességváltóba épített elektromos rendszerrel van összekapcsolva, amely 20 lóerővel és 55 Nm-rel, 48 voltos feszültségen képes az első kerekeket hajtani.

A plug-in hibrid (Q4 Plug-in Hybrid) az 1,3 literes belsőégésű motort a hátsó tengelyen elhelyezett villanymotorral kombinálja, így összesen 275 lóerős teljesítményre képes. 0-ról 100 km/h-ra 6,2 másodperc alatt gyorsul fel. Hatótávolsága 100%-ban elektromos üzemmódban 80 km városi környezetben, hála a 15,5 kWh-s akkumulátornak.

Érdekesség, hogy az Alfa Romeo Tonale 130 lóerős és 320 Nm nyomatékú dízelmotorral is forgalomba kerül. Ez a hatfokozatú duplakuplungos automata sebességváltóval lesz kombinálva.

A vezetési dinamika szempontjából igazi "szegmensbeli etalon", a Tonale fix alumínium tárcsákkal, 4 dugattyús Brembo féknyergekkel, szellőztetett első féktárcsákkal (szilárd hátsó tárcsákkal), független MacPherson felfüggesztéssel és FSD (Frequency Selective Damping) lengéscsillapítókkal van felszerelve. Az elektronikusan önzáró differenciálmű mellett elektronikusan vezérelt aktív felfüggesztés is rendelkezésre áll.

Az induláskor kétféle felszereltség áll rendelkezésre: Super és Ti. Az előbbi a Sprint csomaggal is felszerelhető, míg a Ti felszereltség a Veloce csomaggal egészíthető ki. Mielőtt befejeznénk, a Tonale-t a "Gianbattista Vico" üzemben gyártják Nápolyban. A modellek NFT digitális tanúsítvánnyal kerülnek forgalomba, amely információkat tartalmaz az autó élettartamáról, ami a Tonale eladásakor előnyösnek bizonyul, mivel garantálja, hogy karbantartották. A Tonale árait még nem jelentették be.

Mindeközben előkerült egy videó Szlovákiából arról, hogyan figyelmeztetik az autópályára forgalommal szemben felhajtani készülő autósokat - elég hatásos módszer, itt lehet megnézni.