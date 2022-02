Az interneten se szeri, se száma az évek óta ácsorgó, szebb napokat is látott autók beindításáról szóló videóknak. Valamiért ez a Sierra most mégis kitűnt a többi közül. És szinte biztos vagyok benne, hogy azért, mert a magyarok kollektív emlékezetében valahol mélyen még most is ott bujkál a Ford népszerű igáslova.

Sokak számára ugyanis ez az autó nyitott ajtót a nyugati járművek világa felé, ami nálunk - többek között - a behozott Opel Asconákat/Kadetteket, VW Golf II-ket, Ford Escortokat, vagy éppen a Sierrákat jelentette.

A videóban szereplő, 1983-as évjáratú Sierra még az első generációhoz tartozik. Annak idején kategóriáját nézve kis túlzással korszakalkotó járműnek számított, legalábbis megjelenését tekintve mindenképp, hiszen a következő évek formatervezői divatját vetítette előre. A Probe III koncepcióján alapuló modell pedig még ma sem mutat rosszul - sajnos a második generáció már kevésbé volt karizmatikus.

Az ugyan nem derült ki, hogy mikor gurították be a dzsindzsásba, idős tulajdonosa már nem emlékezett rá, de jó látni, hogy némi gépészkedés után életre kelt az 1,6-os motor, és miután próbakörre vitték, még egy kis törődést is kapott.

