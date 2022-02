A Baby II EV 500 példányát nem a Bugatti maga, hanem a Little Car Company gyártja. A két cég közös fejlesztésű, az eredeti méretének 75%-ában készül, végsebessége pedig 68 km/h, amivel tökéletes biztonsági autója lett a GP Ice Race-nek. Persze volt már Bugatti résztvevője az eseménynek, 1960-ban például egy Type 35 – a Baby II alapja – két motorbiciklivel és egy repülővel nyitotta meg azt.

Sajnos a járvány miatt nézők ezúttal nem lehettek ott Zell am Seeben, de ez nem akadályozta meg az autóipar keménymagját az odautazástól. A Baby II EV-t a Bugatti részéről egy klasszikus Type 51 kísérte el, ami az 1960-as évben részt vett a futamon. Szerencsére a Baby II-nek nem kellett hatalmas balesetek miatt a pályára gurulnia, de azért pár sielőt vontatott néhány körön.

Persze ez nem egy sima Baby II EV volt. A szegecselt gumik mellett új vészvillogókat és egy önzáró differenciált is kapott a jégrevüre, ami rengeteget segít még a legerősebb autók tapadásán is, ahogy ezt az esemény remekül demonstrálta is.

Csak hogy érzékeltessük, milyen komoly volt a felhozatal, a hóban parádézott egy Ferrari Testarossa, egy Lamborghini Huracán Evo, de még egy Aston Martin Bulldog is. De még ezeket is lepipálta a Dakar-raliról ideérkező Audi RS Q e-tron és Ken Block az S1 Hoonitronnal, sőt, még Max Verstappen is megjelent és tett pár kört a pályán Red Bullos F1-autójával.

