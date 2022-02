Egy modern autóban olyan sok elektronika van, hogy ma már nemcsak autóalkatrész-gyártók a beszállítók, hanem technológiai és szoftvercégek is. Emellett az elektromos járművek fejlesztése olyan vállalatok előtt is megnyitotta az utat, amelyek korábban nem voltak autógyártók, például a Sony, az Apple és a kínai Huawei kolosszus, amely most fordulatot tervez.

Más technológiai vállalatokhoz hasonlóan a Huawei is úgy tűnt, hogy tervezi saját modelljeinek fejlesztését, gyártását és értékesítését. A nyilvános történet akkor kezdődött, amikor a márka a 2021-es sanghaji kiállításon bemutatta a Cyrusszal közösen kifejlesztett Seres SF5 modellt. Most azonban úgy néz ki, ejtik ezt a projektet, még ha az autóiparból nem is feltétlenül szállnak ki.

Számos autógyártó gyakran mutat be koncepcióautókat és akár funkcionális prototípusokat is, hogy kifejlessze, alkalmazza és bemutassa új technológiáit. A Huawei is hasonló lépést tehetett volna. Már tudjuk, hogy a keletieknek komoly fejlesztései vannak az 5G technológia terén, ami létfontosságú lenne az autonóm járművek számára. A HarmonyOS-ba is nagymértékben befektettek, ez a rendszer szintén alapvető fontosságú az önvezető autók számára.

Azonban egy dolog az egyes alkatrészek, rendszerek vagy technológiák fejlesztése, és egy másik (sokkal összetettebb) dolog egy egész autót kifejleszteni, amelynek nemcsak haladnia kell, hanem többek között kanyarodnia, fékeznie, megvédeni az utast a külső hatásoktól, és biztonsági szerkezeteket kell biztosítania az utasok számára. Ennek fényében nem lenne meglepő, ha a Huawei nem saját autóval, hanem inkább számos autógyártó termékeiben lenne jelen.

Összegyűjtöttük, melyek lesznek idén azok az SUV-k, melyek bemutatóját mindenképpen érdemes lesz a hasonló kocsi vásárlásán gondolkodóknak kivárnia. Itt lehet elolvasni.