Bár a Toyota MR2 a márka népszerű középmotoros sportkocsija, azért nem volt egy erőgép. Pieter Zellie nem részletezi, hogy mi az a "néhány" módosítás, amit elvégzett kétajtós Toyotáján, hogy gyorsabbá tegye, de ezek elégnek bizonyultak ahhoz, hogy megnyerje a dél-afrikai Knysna Simola hegyifutamot.

Az autó egy módosított, turbófeltöltős 3,5 literes motort használ, amely a hátsó kerekeket hajtja, míg sok versenytársa összkerékhajtású versenyautót használt. A motor a jelentések szerint 850 lóerőt termel. A Toyota padlója, amelyet Zellie "túltervezettnek" nevez, szénszálból és kevlárból készült, és valóban segített javítani az autó aerodinamikáján, ami "átalakította az autót".

Zellie 1996-ban kezdett el versenyezni, miután vásárolt egy Cobrát, amivel gyorsulási versenyeken döntögette a rekordokat. Ezután áttért a pályaversenyzésre. Ami hobbinak indult, az mára sokkal többé vált, és még a felesége is csatlakozott hozzá a versenypályán. Mostanában az autó fejlesztésével tölti az idejét, ami elmondása szerint segít megőrizni a józan eszét.

Ez magában foglalja azt is, hogy csapata elkészítette a jármű saját K+F-tervét, beleértve az aerodinamikát is. Az autó több mint két másodpercet javult az aero fejlesztéseknek hála - úgy, hogy még nem töltött időt szélcsatornában. Ezért Zellie úgy véli, hogy az aerodinamikáján még van lehet javítani.

Az autónak egyedi tűzfala is volt, amelyhez az FIA külön engedélye kellett, míg a tapadást a Pirelli speciális hegyifutamra tervezett keverékkel ellátott gumijai biztosították. Zellie azt mondja, mindig is szerette a sebességet, és a középmotoros MR2 versenyautó ennek az élvezetnek a kiterjesztése. Nem úgy tűnik, hogy a fejlesztés leállna, mivel a tulajdonos szerint az MR2 motorjában is sokkal több lehetőség rejlik, még több lóerőt és nyomatékot produkálva, bár ezt nem részletezte. Talán 1000 lóerő is elérhető?

