A mágneses plató elvét kidolgozó Ford célja, hogy megoldásukkal egyszerűbbé és biztonságosabbá tegyék a rakományrögzítést, melyeket főleg a kisáruszállító járművekben, így furgonokban, pickupokban, de akár terepjárókban is lehetne alkalmazni.

5 Fotó

A szabadalom szerint a plató padlózatában elhelyezett mágnesek mozgathatóak, illetve ki- és bekapcsolhatóak lennének, de ennél is érdekesebb ötlet, hogy dobozos autóknál akár a tetőre is kerülhetnének.

A fejlesztésnél lényeges kérdés volt az automatizálás megoldása, valamint a szigetelések kidolgozása, a mágnes ugyanis megzavarhatja a járművek elektronikáját – írta meg a Motor Authority.

A szabadalom bejegyzésére még várnak a Fordnál, így az sem tisztázott, hogy mikor és milyen modellekben mutatkozhat be a mágneses plató, mindenesetre a márka mostanában több ötletet is kidolgozott a teherfuvarozás forradalmasításának céljából, így szinte biztosak lehetünk abban, hogy ezzel a megoldással is találkozhatunk a későbbiekben.

Összegyűjtöttük, melyek lesznek idén azok az SUV-k, melyek bemutatóját mindenképpen érdemes lesz a hasonló kocsi vásárlásán gondolkodóknak kivárnia. Itt lehet elolvasni.