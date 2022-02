A vuhani székhelyű Dongfeng autógyártó visszafejtette az eredeti AM General Humvee-t, és katonai és polgári változatokat is készített, amelyek még mindig feltűnően hasonlítanak az eredetire. A Dongfeng Warrior M50 nevű járművet egy 4 literes Cummins-dízelmotor hajtja, amely 200 lóerős, de most az állami vállalat állítólag elektromossá akarja alakítani.

A CarNewsChina szerint a Dongfeng a terepjárót összesen 1070 lóerő teljesítményű villanymotorokkal és egy 140 kWh-s akkumulátorcsomaggal szereli fel, amely legfeljebb 500 km-es hatótávolságot biztosít a járműnek (valószínűleg az optimista NEDC tesztciklus alapján számolva). A forrás szerint a gyártó 26 kWh/100 km-es (2,39 mérföld/kWh) villamosenergia-fogyasztási értéket céloz meg.

A jelek szerint a jármű kevesebb mint 5 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára és a súlya is kisebb lesz, mint a dízelüzemű változaté. Ezt egy kicsit nehéz elhinni, de a forrás azt állítja, hogy a villanyautó körülbelül 3,1 tonnát fog nyomni, míg a dízel 3480 kg-ot - meg kell várnunk, hogy ez megerősítést nyer-e a jármű hivatalos bemutatásakor, mert ha ez így van, akkor ez lenne az első alkalom, hogy egy villanyautó könnyebb, mint ugyanannak a járműnek a benzines változata).

A járművet egy jelenleg épülő új gyárban fogják összeszerelni, amelyet kifejezetten a strapabíróbb autók gyártására terveztek, és még saját off-road tesztpálya is tartozik hozzá. Árát tekintve az elektromos Warrior meglehetősen olcsóbb lesz, mint az Egyesült Államokban forgalmazott hasonló elektromos teherautók.

Az is nagyon valószínűtlen, hogy ezt a járművet Kínán kívül bárhol is értékesíteni fogják, különösen mivel a helyi piac nagy érdeklődést mutatott a dízel változat vásárlása iránt, így az elektromos változat is meglehetősen népszerűnek bizonyulhat.

