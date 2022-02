A Garage 54 YouTube-csatorna őrült kísérleteket végez. A Motor1.comon rendszeresen bemutatjuk munkáikat, mint például ezt a hatalmas rugókkal felturbózott Ladát.

A Garage 54 oroszainak remek ötlete támadt: mi lenne, ha az autó tetejét légfékként használnák? E kérdés megválaszolására feláldoztak még egy Ladát azzal, hogy levágták a tetejét. Miután a tető nyitását és zárását vezérlő emelőket beszerelte, Vlad, a műsorvezető egy üres pályán tesztelte prototípusát.

Az ötlet az, hogy bizonyos sebességre gyorsítunk, és a fékek érintése nélkül szabályozzuk a tető nyitását, hogy megfigyelhessük a rendszer sebességre gyakorolt hatását. Az eredménytelen kezdés után a műsorvezető fokozatosan 60 km/h-ra növelte a sebességet, és arra a következtetésre jutott, hogy ez a teljesen abszurd légfék valóban hat. Sajnos túl nagy sebességnél a Garage 54 által kidolgozott rendszer nem tartott sokáig. Még mielőtt aktiválódott volna, a mechanizmus megadta magát és hátracsuklott.

Mivel befuccsolt a kísérlet, Vlad azzal fejezte be a bemutatót, hogy megígérte, hogy ő és csapata még nem fejezte be a légféktetővel kapcsolatos munkát. A rendszerüket továbbfejlesztik és megerősítik, hogy nagyobb sebességen is teszteljék és "tanulmányozzák".

Bármennyire is hatékony, nem biztos, hogy az autógyártók használni fogják ezt a megoldást az autóikban. Amikor a tető kinyílik, a levegő bejut az utastérbe, ami különösen a hideg orosz télben nem valami kényelmes.

A légféktető jelenlegi formájában tehát nem lesz piacképes, de módosításokkal hatékonyabbá, és a vezetőt és az utasokat kevésbé zavaróvá tehető. Például egy többrétegű tetőlemezzel, aminek csak az egyik rétege nyílik fel, így van fékereje, de az utasok nem fagynak meg.

