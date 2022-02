A Mercedes-Benz 2021-ben belemártotta a lábujját az utcai ruházatok piacába. Az autógyártó a Palace gördeszkás céggel kötött partnerséget egy AMG Black Series ihlette pólósorozatra, valamint a ruhatervezővel, Heron Prestonnal légzsákjaik ihlette ruhák készítésére - igen, légzsákokat írtunk. A Maybach még egy koncepcióautót is kiadott, amelyet a néhai divat- és cipőtervező Virgil Abloh alkotott.

Most a Mercedes Elijah Rutland cipőtervező művésszel fogott össze, aki a Fix My Sole online álnévre hallgat. Egy pár egyedi Nike Jordan Air 1 cipőt készített nekik, amelyet minden Mercedes-tulajdonos szívesen birtokolna. Az egyedi tornacipőkön fehér Mercedes-Benz csillag logó van a lábujjakhoz nyomva, a cég jellegzetes színeihez illő ezüst és fekete borítás mellett.

A Mercedes két videót is közzétett a közösségi média csatornáin, amelyeken Rutland keményen dolgozik a projekten, köztük az itt láthatót is:

"Pár hete felhívtak a Mercedes-Benz-től, és közölték, hogy van egy egyedi cipőprojektjük, és azt mondták, hogy szeretnék, ha részt vennék benne" - mondta Rutland a Mercedes-Benz USA Instagram-oldalán közzétett egyik videóban. "Mindig úgy gondolok a Mercedes-Benzre, mint a klasszikus luxusautókra, ezért nagyon szerettem volna megragadni a konkrét autók, például a C-osztály és az A-osztály esszenciáját és esztétikáját....."

Meg kell jegyezni, hogy ez nem egy hivatalos együttműködés a Mercedes-Benz és a Jordan márka között - így ezeket nem lehet majd megvásárolni a boltokban. Bár a márkák hivatalosan még sosem működtek együtt hasonló projektben, a múltban már két Jordan 1 modell is tisztelgett a Mercedes előtt; az Air Jordan 1 "All Star 2021" - amely közepes és alacsony tetejű kivitelben is debütált - műszálas szénszálas paneleket és egy kör alakú Jumpman logót tartalmazott a nyelven.

Mindeközben kiderült, mennyit ér Cristiano Ronaldo autógyűjteménye, természetesen hajmeresztő összegekről van szó, a pontos számokról itt írtunk.