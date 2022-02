Aki egy Toyotával állít be egy Shelby-rajongókból álló autós találkozóra, azt saját felelősségére tegye. Még a megaláztatást vagy kötekedést is kockáztat, aki egy elsőkerék-hajtású Dodge Daytona Shelby Z-vel gurul be (ami a maga nemében egy nagyon menő autó). A Shelby világában a járművek csak Ford logót viselhetnek, V8-as erőforrással rendelkezhetnek, és olyan alakúak, mint a Ford Mustangok - az alkalmi F-150-es vagy a klasszikus Cobra mellett.

Emiatt a Shelby-rajongók nagy többségének fogalma sincs arról, hogy 1967-ben Carroll a Toyota kivételes sportautója, a 2000GT felé fordította figyelmét. Hármat pumpáltak fel az SCCA-ban való versenyzéshez a C-Production osztályban, és az itt látható autó az egyik ilyen. A tervek szerint március 4-én, a floridai Amelia Islanden rendezett aukción a Gooding & Company segítségével kerül kalapács alá, de ez a különleges gép többről szól, mint a Shelbyvel való kapcsolatáról.

A Gooding & Company szerint ez az 1967-es 2000GT az MF10-10001 alvázszámú darab. Úgy tűnik, ez az első sorozatszámmal ellátott 2000GT, ami már önmagában is különlegessé teszi. Az autó eredetileg a Toyota Motor Sales USA promóciós járműve volt, de Shelby meggyőzte a vezetőket, hogy menjenek vele versenyezni, és ez az autó 1968-as éve pontosan ezzel is telt. Az 1980-as években restauráláson esett át, amely esztétikailag és mechanikailag is visszaadta a versenyzői napjai fényét. Azóta magángyűjteményben van, ami azt jelenti, hogy több mint 40 év óta ez az első alkalom, hogy ezt a rendkívül ritka autót nyilvános eladásra kínálják.

Mivel ez az első sorozatszámmal ellátott 2000GT, van közvetlen kapcsolata Shelbyvel, valamint az összesen 351 gyártott 2000GT egyike, ez egy nagyon értékes gép lehet. A Gooding & Company 2,75-3,5 millió dolláros (akár egymilliárd forintos) becsértéket adott meg, bár még nem tudni, hogy mi lesz, amikor március 4-én lecsap a kalapács.

