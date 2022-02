Már csak azért is, mert a Posche nem éppen az olcsóságáról híres, jelenleg 30 millió alá talán csak a Macan fér be. De akkor mi is volt 1994-ben a C88?

Bár manapság a kínai piacra még az európainál is komolyabb luxussal próbálnak meg betörni a nagy márkák, a 90-es évek elején még máshogy mentek arrafelé a dolgok. Olcsót kellett vinni és sokat, a minőség, mint szempont, bizony háttérbe szorult.

Ennek eredményeképp - na meg Kína kormányzati pályázatára válaszul - született meg a C88, melynek fejlesztésére csupán 4 hónapot szántak. Az 1,1 literes motorral szerelt, a konszern alapjaira nagyban támaszkodó furcsaságból mindössze egyetlen négyajtós tanulmány készült.

Állítólag azért nem került rá Porsche-logó, mert semmilyen módon nem akarták a márkához kötni szerencsétlen kisautót. Végül Kína sem harapott rá az ötletre, így a németek Indiára próbálták meg rásózni a C88-at, de nekik sem kellett.

Ma az egyetlen prototípus legalább méltó helyen, a Porsche stuttgarti múzeumában, megannyi legendás modell között élvezi a reflektorfényt – írta a kreszvaltozas.hu.

