Miután az Egyesült Államok Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Igazgatósága (NHTSA) bejelentette a visszahívást, a Tesla megkezdte a szoftverfrissítéseket, melyek megszüntetik az FSD bétájának azon funkcióját, hogy az autó "guruló megállást" hajtson végre a stoptáblák előtt.

A frissítés a Full Self-Driving bétájának 10.10-es verziójának részeként érkezik az érintett autótulajok számára, s bár egyelőre nem tudni, hogy mennyi időt fog felölelni míg mind a 60 ezer érintett autó megkapja a frissítést, melyek jelenleg is az FSD béta verzióját futtatják, valószínűleg sokkal gyorsabban le fogják zongorázni, mintha minden egyes autót vissza kellene vinni a szervizbe.

A stoptáblás megállás funkcionális problémáit a Tesla egy jelentésben tette közzé, mely alapján a hiba úgy tűnik, hogy nem is volt annyira veszélyes. A dokumentum szerint a Teslák csak akkor gurultak tovább a stoptábláknál, ha egy időben több feltétel is teljesült, többek közt az, hogy az autó kevesebb, mint 9 km/órával haladt, a látótávolság megfelelő volt, a kereszteződésbe kapcsolódó összes úton maximum 48 km/órás sebességkorlátozás volt érvényben, és a rendszer nem észlelt gyalogosokat, kerékpárosokat, sem egyéb tárgyakat.

Az NHTSA kiemelte, nem kaptak egyetlen jelentést sem annak kapcsán, hogy a hiba miatt következett volna be bármiféle baleset, a Tesla pedig közölte, hogy a frissítéseket február elején kezdik meg, és a lehető leggyorsabban az összes érintett autóra kiterjesztik. A Tesla egyébként azt is megosztotta, hogy a frissítéssel pár újítás is bekerül majd, mint például az elsőbbség megadása a kereszteződésekben, valamint a "villogó lámpás forgalomirányítás" esetében történő helyzetfelismerés (amikor nem működik a közlekedési lámpa, és az autósoknak rendőri irányítással kell közlekedniük).

