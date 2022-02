Az első Dacia Duster még 2010-ben gurult ki a gyárból, azóta pedig már több mint egy évtized telt el, ám még mindig töretlen népszerűsége az autósok körében. Csak a tavalyi évben több mint 7000 Daciát vásároltak a magyar autósok, és a Duster népszerűségét mutatja az is, hogy ebből 4500 példány bizony a SUV volt.

29 Fotó

A román gyártású Duster már a második generáción is túl van, ugyanis a legújabb verzió 2017-ben debütált a piacon, legutóbb pedig tavaly nyúltak bele a mérnökök, amikor kapott egy kis ráncfelvarrást, duplakuplungos automata váltót, és és egy vezeték nélküli Apple CarPlay/Andorid Auto rendszert.

A gyártó a kétmillió eladott példány kapcsán azt is megosztotta, hogy napi szinten közel 1000 Duster készül a Romániában található Mioveni városában működő gyárban – ha utánaszámolunk az is kiderül, hogy igen gyorsan dolgoznak, mivel ez azt jelenti, hogy 63 másodpercenként készül el egy autó –, de azt is elárulták, hogy a kétmillió autót összesen 60 országban értékesítette a Dacia.

Kiderült, hogy leginkább a francia, az olasz, a német, a spanyol és a török a legnagyobb felvevőpiac, de a fent említett 60 ország között szerepel szinte az összes európai ország. Az elmúlt 12 évben azonban nem csupán az autósok szívét hódította meg a Duster, ugyanis a kritikusok is kedvelik, és piacra dobása óta több mint 40 díjat zsebelt be.

