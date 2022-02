Manapság az új autók szállítási ideje a legtöbb márka esetében viszonylag hosszú, ugyanakkor néhányan már sikeresen továbbléptek a félvezetők kérdésével kapcsolatos bonyodalmakon, és viszonylagos nyugalomban élnek.

Ha azonban nem sürgős az autóvásárlás, miért ne várhatnál egy igazi újdonságra? Ha a SUV-szegmensre összpontosítunk, számos új modell lesz megvásárolható 2022-ben. Ebben a listában mi most ötöt mutatunk neked a legérdekesebbek közül:

1 Alfa Romeo Tonale

Hivatalosan még nem mutatták be, de az Alfa Romeo új, "kis" méretű SUV-ja kétségtelenül az év egyik legjobban várt újdonsága. Bemutatójára márciusban kerül sor, júniusban pedig a tervek szerint már a márkakereskedésekbe is megérkezik.

A különböző hajtáslánc-változatok között egy plug-in hibrid elrendezés is megjelenik, így ez lesz az olasz vállalat első villamosított modellje.

2 Dacia Bigster

Az új Bigster viszonylag nagy minőségi ugrást jelent majd a Dacia számára, amely mostantól már egy Dusternél is nagyobb SUV-val fog rendelkezni.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a Bigsterből lesz-e hétüléses változat, mint ahogy az erőforrások sem teljesen fixek még, ám a vállalat 1,0 és 1,3 literes TCe motorjaira, valamint egy villamosított változatra számítunk.

3 Kia Niro

A legutóbbi modellfrissítés után a Niro továbbra is kategóriájának egyik legsokoldalúbb modelljének mondhatja majd magát, amely továbbra is hibrid, plug-in hibrid és tisztán elektromos változatban is elérhető marad.

A gyártó egyelőre csak a hibrid változatról közölt részleteket, amely egy 1,6 literes GDI benzinmotort (105 LE és 144 Nm) és egy 32 kW (43,5 LE) teljesítményű elektromos egységet kombinál, ami összesen 141 lóerőt jelent majd a vásárlóknak.

4 Renault Austral

Bár a Renault már bemutatott egy új elektromos crossovert, a Renault Mégane E-TECH Electricet, az Austral kétségtelenül a márka nagy sztárja lesz 2022-ben, ha SUV-okról van szó.

A Kadjar utódja nagyobb, modernebb, technológiai szempontból pedig fejlettebb lesz, és várhatóan lemond a dízelmotorokról is, hogy az új Nissan Qashqai-hoz hasonlóan villamosított változatokkal gördüljön be a kereskedésekbe. A Renault folyamatos teaser-kampánya alapján arra számítunk, hogy a leleplezés hamarosan bekövetkezik.

5 Toyota Corolla Cross

A Toyota SUV-k lavináját érdemes tanulmányozni, hiszen a nemrég bemutatott Yaris Cross után a cég megerősítette, hogy érkezik az új bZ4X, amely a márka első elektromos autója lesz, valamint az új Corolla Cross is.

Utóbbi esete különös, hiszen egy globális piacra szánt autóról van szó, amelyet nem Európába terveztek, de sok autós érdeklődését felkeltette. Érkezése az év vége felé várható, tulajdonságai között pedig jó eséllyel a hibrid hajtáslánc és az összkerékhajtás is megtalálható lesz.