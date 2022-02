Először 2019-ben hallottunk a Fresco-ról, a norvég EV startupról, amely a futurista mérnök, Jacque Fresco után kapta nevét, miután bemutatta Fresco Reverie nevű elektromos szedánjának tervét. Egészen ezidáig ez volt az utolsó alkalom, amikor hallhattunk a vállalatról, amely most egy olyan elektromos autó formatervét mutatta meg, amelynek egyetlen töltéssel tervezett hatótávolsága 1000 km.

A Fresco XL névre keresztelt jármű egy szedán/crossover típusú modell, amely 8 személy szállítására alkalmas, és bár csak egy videóban mutatták be, amely egy 3D-s modellt mutat, nem pedig a tényleges járművet, a vállalat már most is fogad megrendeléseket az autóra - minden egyes előrendeléshez 1000 eurós előleg szükséges, a jármű becsült végső ára pedig 100 000 euró lesz.

Azt egyelőre titkolják, hogy mekkora az 1000 km-es hatótávolságot biztosító akkumulátor kapacitása, de a vállalat azt állítja, hogy a jármű V2L (vehicle to load) képességgel is rendelkezik majd, és hogy a maximális tárolóképesség érdekében a csomag cellái kétszeresen lesznek egymásra helyezve. A jármű két motorral rendelkezik majd, tengelyenként egy-egy villanyos egység felel majd a hajtásért, amiket úgy terveztek, hogy a zordabb éghajlaton (például Norvégiában) is használni lehessen.

Galéria: Fresco XL EV Pod

13 Fotó

A jelek szerint az összes ülést le lehet majd hajtani, és az autó üreges belső terét lakókocsiként lehet majd használni.

Ami a dizájnt illeti, a legjobban úgy lehet leírni, mintha egy Apple Magic Mouse-t látnánk fényekkel; hogy belülről milyen látvány fogadna minket, az egyelőre rejtély, és valószínűleg még meg sem tervezték, tehát jó eséllyel hosszú út áll még a cég előtt, mire a fenti autóból egy működő példány is elkészül.