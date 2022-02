Egy 11 éves fiú által vezetett autó zuhant a patakba Dunabogdányban, majd kiderült, hogy az autó tulajdonosa, az ittas férfi bízta meg a gyereket és annak egy barátját, hogy vigye el a közeli boltig.

A nyári esetnek most láttak napvilágot a részletei, ugyanis csak mostanra sikerült felmérni, mi is történt valójában. A visegrádi körzeti megbízott volt az első, aki tudomást szerzett az esetről, miután az egyik fiatalkorú utas, majd a 11 éves sofőr szülei is betelefonáltak.

A rendőrök hamar ráleltek az autóra, azonban akkor már sem a gyerekeket, sem az két érintett felnőtt férfit sem találták.

A jármű 39 éves tulajdonosát kihallgatták, azonban sem az előzményekre, sem a történtekre nem emlékezett tisztán, annyit mondott, hogy „nem tudom, hogy ittas voltam-e, lehet, hogy az voltam“.

Azonban a hatóságok úgy tudják, hogy a baleset másnapján felkereste a gyerekeket és megpróbálta meggyőzni őket, hogy ne keverjék bele az ügybe és vigyék el a balhét inkább, akik azonban nem voltak hajlandók hazudni.

A vallomásukból kiderült, hogy az autó tulajdonosa még gyalog volt, amikor a helyi büfé teraszán beszélgető gyerekcsapatot megszólította. Éttermet keresett, de a fiatalok mondták neki, hogy már csak a közeli boltban tud ennivalót venni.

A férfiaknak azonban nem volt kedvük sétálni, rábírták az egyik 11 éves fiút, hogy vezesse el az egyik férfi pickupját, majd mindnyájan beültek a kocsiba, de a jármű csak néhány métert tett meg, amikor a patakban kötött ki.

A balesetben egyedül a jármű tulajdonosa, az anyósülésen utazó férfi sérült meg, akinek a kezét üvegszilánkok vágták meg.

Ellene a járművezetés tiltott átengedése miatt folytatott nyomozást a Szentendrei Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya, az aktát vádemelési javaslattal adták át az ügyészségnek.

Mindeközben Vlagyimir Putyin közzétette vagyonbevallását, melyből az derül ki, hogy a nyugati luxusmárkák helyett inkább a klasszikus hazai autókra esküszik. A részletekről itt írtunk.